In diesem Konzert wird das nationale Sinfonieorchester der Ukraine von Kirill Karabits geleitet, und er hat mit seinem Landsmann Andrei Bondarenko einen der zurzeit erfolgreichsten jungen Baritonsänger engagiert. Bondarenko hatte 2010 an der Seite von Anna Netrebko bei den Salzburger Festspielen in "Romeo et Juliette" von Charles Gounod debütiert. Hier interpretiert er die anspruchsvollen "Kindertotenlieder" von Gustav Mahler, fünf von 428 Texten von Friedrich Rückert auf den Tod zweier seiner zehn Kinder. Zuvor erklingt die "1. Sinfonie" von Maxim Berezovsky, der zu den ersten ukrainischen Komponisten zählte, die international bekannt wurden.

Maxim Berezovsky

Sinfonie Nr.1 C-Dur

Gustav Mahler

Kindertotenlieder

Andrei Bondarenko, Bariton

Academic Symphony Orchestra of the National Philharmonic of Ukraine

Leitung: Kirill Karabits

Aufnahme vom 15. Juni 2016 aus der Nationalen Philharmonie der Ukraine, Kiew