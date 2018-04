Mit 63 Registern und 4242 Pfeifen gehört die Orgel der Abteikirche Santa Maria de Montserrat zu den größten Kircheninstrumenten in Europa. Zugleich ist sie noch ziemlich neu, sie wurde von einer ortsansässigen Firma erbaut und erst im Jahre 2009 in dem in den Bergen gelegenen Kloster bei Barcelona eingeweiht.

Ebenso jung ist das Orgelfestival, das sich jedoch bereits weit über Spanien hinaus einen guten Ruf erworben hat. Dort waren im Oktober 2016 das Saxophon-Orgel Duo Faggioni und im Juli 2017 der Organist Michal Norenko zu Gast.

Das Programm enthält nicht nur Originalkompositionen von Johann Sebastian Bach, sondern auch Werke spanischer Tonschöpfer, sowie Improvisationen über mittelalterliche Hymnen.

Johann Sebastian Bach, Antonio Soler, Miguel Lopez, Guy de Lioncourt u.a.

Sonaten, Bearbeitungen, Improvisationen

Michal Norenko, Orgel

Duo Faggioni