Die türkische Regierung hat die Ausweisung von Imamen und die Schließung von Moscheen in Österreich mit scharfer Wortwahl kritisiert.

Der Schritt spiegele die - Zitat - "islamophobe, rassistische und diskriminierende" Welle in dem Land wider, teilte ein Sprecher von Präsident Erdogan auf Twitter mit. Ideologisch aufgeladene Praktiken der rechtskonservativen Regierung in Wien verstießen gegen universelle Rechtsprinzipien und gegen Minderheitenrechte.



Zuvor hatte der österreichische Innenminister Kickl angekündigt, mindestens zwei Imame auszuweisen und diesen Schritt bei 38 weiteren zu prüfen. Außerdem werde man sieben Moscheen schließen. Begründet wurde der Schritt unter anderem mit einem Verbot der Auslandsfinanzierung.



Bundeskanzler Kurz erklärte, Parallelgesellschaften, politischer Islam und Radikalisierungstendenzen hätten in Österreich keinen Platz

