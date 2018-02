Der frühere Bundespräsident Gauck ist in Mannheim mit dem Carlo-Schmid-Preis ausgezeichnet worden.

Die Stiftung erklärte, Gauck werde als Brückenbauer zwischen Ost und West in Deutschland und Europa geehrt. Die Laudatio hielt der frühere Kulturstaatsminister Nida-Rümelin. - Der Preis erinnert an den früheren SPD-Politiker Carlo Schmid, dessen Wahlkreis in Mannheim war.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.