Der Leipziger Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien geht in diesem Jahr an die Journalisten Deniz Yücel und Asli Erdogan.

Die Medienstiftung der Sparkasse in Leipzig erklärte zur Begründung, beide nähmen das einstige Demokratieversprechen der türkischen Republik ernst und würden wegen ihrer kritischen Berichterstattung durch eben diese Republik verfolgt. Der deutsch-türkische Journalist Yücel sitzt in der Türkei in Haft. Ihm wird Terror-Propaganda vorgeworfen. Die Autorin Erdogan wird von der türkischen Justiz beschuldigt, Propaganda für illegale Organisationen gemacht zu haben.



Die Auszeichnung ist mit 30.000 Euro dotiert und soll am 6. Oktober in Leipzig verliehen werden.