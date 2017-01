Auszeichnung Martin Schulz erhält Europäische Toleranz-Medaille

Weitere Auszeichnung für Martin Schulz. (dpa/picture alliance/Kay Nietfeld)

Der scheidende EU-Parlamentspräsident Schulz erhält die Europäische Toleranz-Medaille 2016.

Die Organisation teilte in Brüssel mit, der SPD-Politiker werde für seinen persönlichen Beitrag zum Kampf gegen Fremdenhass und Intoleranz in Europa ausgezeichnet. Eines seiner größten Verdienste sei die Einführung des jährlichen Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust im Europäischen Parlament. Schulz soll die Auszeichnung in diesem Monat erhalten.