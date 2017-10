In Stockholm wird heute verkündet, wer den Nobelpreis für Literatur erhält.

Im vergangenen Jahr wurde der Musiker Bob Dylan für seine poetischen Liedtexte gewürdigt. Er hatte nach der Bekanntgabe zunächst nicht auf die Ehre reagiert und auch seine Teilnahme an der Preisverleihung im Dezember abgesagt. Erst im April nahm er die Auszeichnung entgegen.



In dieser Woche hatte die Königlich-Schwedische Akademie schon die Preisträger in Medizin, Physik und Chemie bekanntgegeben. Am Freitag wird der Friedensnobelpreisträger präsentiert.