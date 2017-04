Die Enthüllung der "Panama Papers" ist mit einem Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden.

Die Würdigung ging an das Internationale Netzwerk Investigativer Journalisten, den US-Medienkonzern McClatchy und die Zeitung "Miami Herald", wie die Organisatoren in New York mitteilten. An der Enthüllung war auch die "Süddeutsche Zeitung" beteiligt; die Pulitzer-Preise gibt es aber nur für amerikanischen Journalismus. Ein weiterer Preis ging an den Reporter David Fahrenthold von der "Washington Post" für seine kritische Berichterstattung über Donald Trump während des Präsidentschaftswahlkampfs. Der Autor Colson Whitehead wurde für seinen Sklaverei-Roman "The Underground Railroad" geehrt.



Die Auszeichnungen, die in diesem Jahr zum 101. Mal vergeben wurden, gelten als die bedeutendsten Preise im Journalismus.