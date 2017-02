Auto-Branche Opel-Verkauf an PSA offenbar bereits Anfang März

General Motors will Opel an den französischen PSA-Konzern verkaufen. (picture-alliance / dpa / Andreas Arnold)

Die Übernahme des Autoherstellers Opel durch den französischen Konkurrenten PSA soll nach Zeitungs-Informationen bereits in der ersten Märzwoche erfolgen.

Der amerikanische Opel-Mutterkonzern General Motors, Opel selbst und PSA wollten das Geschäft noch vor dem Internationalen Autosalon in Genf abschließen, schreibt die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Beim Kaufpreis gebe es noch offene Fragen. Die Beteiligten gingen aber davon aus, dass der Verkauf nicht mehr scheitern werde. Zur PSA-Gruppe gehören die Marken Peugeot, Citroën und DS.



Der französische Wirtschafts- und Finanzminister Sapin erklärte nach einem Treffen mit Bundesfinanzminister Schäuble in Paris, die Verpflichtungen im Bereich der Beschäftigung müssten nach der Übernahme eingehalten werden. Der französische Staat ist mit rund 14 Prozent an PSA beteiligt. In Deutschland gibt es Sorge wegen der mehr als 18.000 Arbeitsplätze bei Opel.