Autoabsatz in Europa Steigerung um fast 7 Prozent in 2016

Stau in der Innenstadt von Frankfurt (imago stock&people)

Der Autoabsatz in Europa ist im vergangenen Jahr um fast sieben Prozent gestiegen.

Nach Angaben des Branchenverbands ACEA wurden insgesamt 14,6 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. Den stärksten Zuwachs erzielte demnach Italien mit fast 16 Prozent, in Deutschland lag das Plus bei 4,5 und in Großbritannien bei 2,3 Prozent. Während Volkswagen gut einen halben Prozentpunkt Marktanteil einbüßte, konnte Daimlers Pkw-Marke Mercedes-Benz einen Zuwachs von 14 Prozent verbuchen.