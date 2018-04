Autobahnprojekte in Deutschland werden künftig von Leipzig aus koordiniert.

Dort wird das neue Fernstraßen-Bundesamt angesiedelt, wie Bundesverkehrsminister Scheuer auf der Verkehrsministerkonferenz in Nürnberg mitteilte. Das Amt beaufsichtigt die geplante bundeseigene Infrastrukturgesellschaft. Vorgesehen sind eine Hauptniederlassung in Berlin sowie zehn regionale Außenstellen.



Mit der Reform übernimmt der Bund ab 2021 Planung, Bau, Betrieb, Erhalt und Finanzierung der knapp 13.000 Kilometer langen Autobahnen. Die Länder geben dafür langjährige Zuständigkeiten ab. So sollen Investitionen beschleunigt und überregionale Schwerpunkte besser durchgesetzt werden.

