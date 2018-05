Das Landgericht Hannover schlägt im Streit zwischen dem Autobahnbetreiber "A1 mobil" und dem Bund einen Vergleich vor.

A1 mobil betreibt einen gut 65 Kilometer langen Abschnitt der Autobahn 1 und hat gegen den Bund geklagt, weil die eigentlich vereinbarten Einnahmen aus der Lkw-Maut erheblich geringer ausgefallen seien als erwartet. Der Vorsitzende Richter regt nun an, dass das Konsortium statt fester Beträge nur prozentuale Anteile der Maut an den Bund überweist.



Die Finanzierungslücke des Betreibers soll mit Finanzhilfen gedeckt werden, an denen sich der Bund zur Hälfte beteiligt. A1 mobil wertete den Vorschlag positiv, der Bund zeigte sich skeptisch. Das Konsortium wollte mit der Klage mehr als 700 Millionen Euro erstreiten, um eine Insolvenz abzuwenden.

