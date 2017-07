Bundesumweltministerin Hendricks hat Vorwürfe an die deutschen Autohersteller gerichtet.

Es gebe offenbar hier und da Missstände im Management, sagte sie nach einem Treffen mit dem VW-Vorstandschef Müller in Wolfsburg. Die Nähe zwischen Politik und Industrie sei zu groß gewesen. Dies habe dazu geführt, dass sich die Autobranche zu sicher gefühlt habe, meinte die SPD-Politikerin. Der Staat habe es wohl in der Vergangenheit zu häufig an Distanz zur Autoindustrie mangeln lassen. Hendricks betonte, die Vorwürfe über mögliche illegale Kartell-Absprachen hätten weiteres Vertrauen zerstört. - Der niedersächsische Wirtschaftsminister Lies warnte davor, die Autohersteller wegen der Kartell-Vorwürfe vorzuverurteilen. Absprachen der Unternehmen seien in vielen Fällen sinnvoll, sagte er im Deutschlandfunk. - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht prüft, ob die Autohersteller ihre Mitteilungspflichten an die Aktionäre erfüllt haben. Im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks sagte Bafin-Chef Hufeld, dabei gehe es vor allem um die sogenannten ad-hoc-Mitteilungen für die Anteilseigner. Auch die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz forderte im Deutschlandfunk schnellstmögliche Aufklärung. Unter den Aktionären herrsche derzeit ein absoluter Vertrauensverlust.