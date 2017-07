Bundesumweltministerin Hendricks hat den deutschen Autoherstellern Missstände im Management vorgeworfen.

Die Nähe zwischen Politik und Industrie sei zu groß gewesen, sagte sie nach einem Treffen mit dem VW-Vorstandschef Müller in Wolfsburg. Dies habe dazu geführt, dass sich die Autobranche zu sicher gefühlt habe. Auch der Staat habe es in der Vergangenheit wohl zu häufig an Distanz zur Autoindustrie mangeln lassen. Müller teilte mit, sein Konzern sei bereit, weitere 1,5 Millionen Diesel-Fahrzeuge nachzurüsten. Bislang waren es rund 2,5 Millionen Autos.



Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht prüft derzeit, ob die Autohersteller ihre Mitteilungspflichten an die Aktionäre erfüllt haben. Im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks sagte Bafin-Chef Hufeld, dabei gehe es vor allem um die sogenannten ad-hoc-Mitteilungen für die Anteilseigner.