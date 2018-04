Ex-VW-Konzernchef Müller gibt auch seinen Posten im Vorstand der Volkswagen-Dachgesellschaft Porsche SE auf.

Dieser Schritt sei im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat erfolgt, teilte die Holding in Stuttgart mit. Müller war Mitte des Monats vom Markenvorstand Diess an der Spitze des VW-Konzerns abgelöst worden. Die Porsche SE hält gut 52 Prozent der Stimmrechte an der Volkswagen AG.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.