Der deutsche Autobauer Opel wechselt den Besitzer.

Der US-Mutterkonzern General Motors verkauft sein Europageschäft für 1,3 Milliarden Euro an den französischen Konzern PSA, wie die Unternehmen mitteilten. PSA mit seinen Marken Peugeot, Citroën und DS will damit in Europa zur Nummer Zwei hinter Volkswagen aufsteigen.



Mittelfristig wird ein Abbau von Arbeitsplätzen befürchtet. Die rund 19.000 deutschen Opel-Beschäftigten sind noch bis Ende 2018 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt.



Der ehemalige Chefvolkswirt von BMW, Helmut Becker, nannte die Übernahme "das Beste, was Opel passieren konnte". Alles, was sonst im Gespräch gewesen sei, wäre für die Mitarbeiter seiner Ansicht nach schlechter ausgegangen, sagte er im Deutschlandfunk.



Neben dem Automobilgeschäft erwirbt PSA gemeinsam mit der Großbank BNP Paribas auch das europäische Finanzierungsgeschäft von GM - für 900 Millionen Euro.