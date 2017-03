Der Verwaltungsrat des französischen Autobauers PSA Peugeot Citroen hat den Weg für den Kauf von Opel freigemacht.

Das Gremium habe dem Erwerb zugestimmt, hieß es gestern Abend in Paris. Dem Vernehmen nach könnte die Entscheidung am Montag offiziell verkündet werden. Die Franzosen wollen zusammen mit dem Traditionsunternehmen aus Rüsselsheim den nach Volkswagen zweitgrößten Autobauer in Europa schmieden.



Der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, Wissmann, sagte der Zeitung "Die Welt", es sei grundsätzlich eine gute Idee, ein deutsch-französisches Unternehmen und damit ein europäisches Projekt zu realisieren. Er hoffe, dass Opel mit seiner eigenen Identität erhalten und gestärkt werde.