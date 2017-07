Die Bundesregierung geht davon aus, dass die EU-Kommission die Kartell-Vorwürfe gegen deutsche Autokonzerne prüfen wird.

Das Wirtschafsministerium teilte in Berlin mit, die europäischen Wettbewerbshüter sollten die Federführung übernehmen. Zwar verfüge auch das Bundeskartellamt über Informationen. Eine Prüfung werde aber nur von einer einzigen Institution übernommen. Die Sprecherin stellte klar, dass die Bundesregierung selbst sich nicht direkt in die Aufklärung einschalten wird. Das Thema dürfte aber bei dem geplanten Diesel-Gipfel von Bund, Ländern und Autoherstellern am 2. August zur Sprache kommen. Das Bundeskartellamt bestätigte ebenfalls, dass es zur Zeit kein eigenes Verfahren einleiten wird.



Der VW-Aufsichtsrat berief wegen der Kartellvorwürfe eine außerordentliche Sitzung ein. Bei Daimler forderte der Betriebsrat Konsequenzen. VW, Audi, Daimler, BMW und Porsche werden geheime Absprachen vorgehalten - über Technik, Kosten, Zulieferer, Märkte und Strategien.