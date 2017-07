Über den Kartellverdacht bei den führenden deutschen Autokonzernen war der Branchenverband VDA nach eigenen Angaben nicht informiert.

Man habe davon, wie alle anderen, am Freitag aus der Presse erfahren, sagte Verbandspräsident Wissmann dem "Handelsblatt". Die Vorwürfe müssten konsequent aufgeklärt werden. Auch für die Autoindustrie gelte bei der Rechts-Treue eine Null-Fehler-Toleranz. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, kam der Daimler-Konzern mit seiner Selbstanzeige dem Autohersteller VW offenbar zuvor. VW habe sich im Juli letzten Jahres an die Kartellbehörden gewandt, Daimler nach Angaben von Insidern deutlich früher. Derzeit prüft die EU-Kommission, ob es illegale Absprachen zwischen den deutschen Autoherstellern bei der Fahrzeugentwicklung gegeben hat.



Der Vorsitzende des Bundestags-Verkehrsausschusses, Burkert, befürchtet wegen der Kartellvorwürfe negative Auswirkungen für die gesamte deutsche Wirtschaft. Das Qualitätsmerkmal "Made in Germany" könnte Schaden nehmen, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Der für kommende Woche geplante "Diesel-Gipfel" von Bund, Ländern und Vertretern der Autobranche bekomme nun eine zusätzliche Brisanz. Verkehrsminister Dobrindt könne das Thema nicht ausblenden.