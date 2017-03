Auch Österreich debattiert erregt darüber, ob türkische Politiker hier im Land Werbung für Erdogans umstrittenes Referendum machen dürfen oder nicht. Importiert wurde diese Debatte aus Deutschland, wie so oft. Der österreichische Innenminister, Wolfgang Sobotka von der Konservativen, hat jetzt sogar vorgeschlagen, ein Auftrittsverbot für ausländische Politiker in die gerade laufende Reform des österreichischen Versammlungsrechtes einzubauen. Bundeskanzler Christian Kern wünscht sich ein europaweit abgestimmtes Vorgehen, nicht mehr in Form eines Verbotes, sondern symbolisch. Man solle Deutschland nicht allein lassen und den Rücken stärken.

Dabei löst ein nationales oder europaweites Auftrittsverbot genau gar nichts.

Zum einen, weil Wahlkämpfe und Stimmungsmache ja nicht nur über Auftritte von Personen, sondern über Medien in die türkischen, serbischen oder anderen, nationalistischen Communities ins Land hereingetragen werden. In Echtzeit, mit voller Wucht. Sie lassen sich in einer globalisierten Welt einfach nicht aufhalten.

Kein Problem, sondern ein Gewinn

Zum anderen sollten wir transnationale Wahlkämpfe in multiethnischen Gesellschaften nicht als Problem, sondern als Gewinn begreifen. Sie gehören dazu, wie Doppelstaatsbürgerschaften und Bindestrich-Identitäten.

Dass wir dabei mit autoritären, nationalistischen und sexistischen Parolen konfrontiert werden, müssen wir als reife Demokratinnen und Demokraten aushalten. Die Stärke einer liberalen Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass sie auch illiberale Meinungen zulässt, und zwar so lange, bis sie gegen geltende Gesetze verstoßen.

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache etwa pflegt seit Jahren intensive Beziehungen zum bosnisch-serbischen Präsidenten Milorad Dodik, der mit einem Anschluss an Serbien liebäugelt und verurteilten Kriegsverbrechern Orden umhängt. Strache besuchte Dodik 2014 kurz vor Parlaments- und Präsidentenwahlen in Bosnien-Herzegowina, Dodik revanchierte sich nur wenige Wochen vor den Wiener Gemeinderatswahlen 2015 mit einem Besuch, um unter Wiens großer serbischer Community Stimmung für den Rechtspopulisten Strache zu machen.

Auch die AKP ist längst aktiv. Vergangenen Sonntag organisierte sie einen Auftritt des türkischen Ex-Politikers Sevki Yilmaz. Eine Reporterin des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, die die Veranstaltung besuchen wollte, wurde bedrängt und später von türkischer Seite als "Spionin" beschimpft, weil sie sich ein Kopftuch umgelegt hatte, um das Vereinslokal betreten zu können.

Besorgniserregend

Solche Reaktionen, gerade der Presse gegenüber, sind besorgniserregend. Genauso besorgniserregend ist aber, dass Österreichs Auslandstürken auch nach Jahrzehnten der Sozialisation hier in Europa immer noch so glühende Erdoğan-Fans sind, gerade die Jungen unter ihnen.

70 Prozent der offiziell 90.000 Wahlberechtigten gaben ihm bei den türkischen Parlamentswahlen im Jahr 2015 ihre Stimme.

Ein Auftrittsverbot würde das nicht ändern, im Gegenteil, es würde den dann gekränkten türkischen Nationalstolz nur noch mehr befeuern. Es würde die ohnehin schon prekären österreichisch-türkischen Beziehungen noch mehr belasten, und die türkische Community noch weiter abkapseln.

Die Regierungen in Wien und Berlin wären besser beraten, die Gründe für die Erdogan-Begeisterung in Österreich wie in Deutschland zu erforschen. Manifestiert sich hier die Sehnsucht der Gastarbeiter der 1960er-Jahre nach Zugehörigkeit? Der Frust der zweiten und dritten Generation, die sich vom sozialen Aufstieg ausgeschlossen fühlt? Oder mangelt es schlicht an politischer Bildung an den Schulen?

Am Ende zählt das Wahlergebnis

Darüber zu diskutieren, wäre lohnender als billige Populismuspunkte mit Einreiseverboten zu sammeln. Am Ende zählt das Wahlergebnis. Würden österreichische oder deutsche Auslandstürken nicht mehr mehrheitlich nationalistisch wählen, erübrigten sich auch die Aufregung über die Wahlkampfauftritte ihrer illiberalen Politiker.