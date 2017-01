Woran erkennt man falsche Freunde?

Drei Grundregeln: erstens, sie suchen nur den eigenen Vorteil. Zweitens, man kann sich nicht auf sie verlassen. Drittens, Horst Seehofer lobt sie überschwänglich. Der CSU-Chef hat ein Talent dafür, sich die falschen Freunde auszusuchen.

Seehofer findet zum Beispiel Viktor Orban toll, den ungarischen Ministerpräsidenten, Presseknebler und "guten Freund", wie Seehofer bei jeder der zahlreichen Orban-Treffen betont. Seehofer hat auch kein Problem mit Wladimir Putin. Gern würde er die Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland aufheben. Und nun lobt Seehofer auch noch das Arbeitstempo des neuen US-Präsidenten. Dass Donald Trump im Oval Office eine executive order nach der nächsten unterschreibt und die ganze Welt in Atem hält, findet der bayerische Ministerpräsident bewundernswert. Endlich mal einer, sagt Seehofer, der seine Wahlversprechen konsequent umsetzt. Ein Scherz, denkt man – um dann festzustellen: der meint das ernst.

Nicht nur Seehofer hofiert Autokraten, Nationalisten und Diktatoren

Wenn der Satz gilt, dass man den Charakter von Menschen auch an ihren Freunden erkennt, muss man Seehofers CSU mit einer gehörigen Portion Misstrauen begegnen. Denn es ist ja nicht nur Seehofer, der Autokraten, Nationalisten und Diktatoren hofiert. In Teilen der CSU hat die schlechte Gesellschaft Methode. Schon Franz-Josef Strauß fraß am chilenischen Diktator Pinochet einen ebensolchen Narren wie am Apartheid-Regime Südafrikas. Noch nicht so lange her ist der Auftritt von Peter Gauweiler beim Politischen Aschermittwoch 2014. Am Tag zuvor hatten Putins grüne Männchen gewaltsam die Krim okkupiert – und Gauweiler fiel nichts Besseres ein, als den russischen Konsul zu begrüßen und ihn der unverbrüchlichen Freundschaft zwischen München und Moskau zu versichern. Russischer Völkerrechtsbruch? Kein Wort dazu vom schwarzen Peter.

Seehofer fischt in trüben Gewässern

Und Seehofer? Das taktische Kalkül des CSU-Chefs ist leicht zu durchschauen. Er befindet sich in einer höchst brenzligen Lage: nächstes Wochenende übt er den öffentlichen Schulterschluss mit Angela Merkel – jener Frau, der Seehofer noch vor einem Jahr eine Herrschaft des Unrechts attestierte. Damit jagte der bayerische Ministerpräsident einen Teil seiner Wählerklientel auf die Bäume. Von dort kriegt er sie nun nicht mehr runter – wie ein Blick auf Seehofers Facebook-Seite beweist. Dort schnellten heute früh die Wut-Kommentare in die Höhe, als der Bayer die Versöhnung mit der Kanzlerin bekannt gab. Viele Wähler am rechten Rand, die zwischen CSU und AfD oszillieren, schimpfen Horst Seehofer einen Umfaller. Einen, Zitat, "Bettvorleger der Kanzlerin".

Weil viele dieser Wähler heimliche bis unheimliche Trump-Bewunderer und Putin-Versteher sind, fischt Seehofer in trüben Gewässern. Noch vor der Bundestagswahl will er zu Putin nach Moskau reisen. Für Angela Merkel dürfte spätestens da die Obergrenze des politischen Anstands überschritten sein.

Michael Watzke (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Michael Watzke, geboren 1973 in Remscheid, absolvierte die Deutsche Journalistenschule. Er studierte Politik und Soziologie in München und Washington DC. Nach Stationen bei SZ und BILD arbeitete er als Chefreporter für Antenne Bayern. 2003 gewann er den Axel-Springer-Preis. Danach Ausbildung an der Drehbuch-Werkstatt der HFF München. Als Autor des TV-Dramas "Das letzte Stück Himmel" (Regie: Jo Baier) erhielt er den Robert-Geisendörfer-Preis und war für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Arbeit als Regisseur und Produzent. Seit 2010 berichtet er für Deutschlandradio als Bayern-Korrespondent aus München.