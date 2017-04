Der französische Autobauer PSA will bestehende Tarifvereinbarungen, Standortgarantien und Beschäftigungszusagen bei der Opel-Übernahme einhalten.

Das bekräftigte der Peugeot-Citroen-Konzern in einer Erklärung nach einem Treffen im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin. Dort hatten Vorstandschef Tavares, Ressortchefin Zypries und Opel-Vertreter miteinander gesprochen. Betriebsbedingte Kündigungen sind bislang bis Ende 2018 ausgeschlossen. Die Standorte sind teilweise bis Ende 2020 gesichert. Opel hat in Deutschland rund 38.000 Mitarbeiter.