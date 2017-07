In der deutschen Automobilindustrie könnten in den kommenden Jahrzehnten rund 100.000 Arbeitsplätze wegfallen.

Zu dieser Einschätzung kommt der Unternehmensberater Fiedler. Im Deutschlandfunk sagte er, die Strategien der Branche seien auf lange Sicht nicht mehr zukunftsfähig. Das hätte der Dieselskandal, der mittlerweile viel mehr Marken als Volkswagen betreffe, eindrucksvoll gezeigt. Begünstigt worden sei das Verhalten der Hersteller auch durch jahrelanges Wegschauen der Politik. In Deutschland herrsche in Bezug auf die Automobilindustrie eine bislang unangetastete große Koalition. Diese Allianz habe das Merkmal 'Made in Germany' nachhaltig beschätigt und die Versprechen an die Kunden gebrochen.