Bundeskanzlerin Merkel hat Diesel-Fahrzeuge als umweltfreundlich verteidigt.

Für den Klimaschutz sei das Dieselauto heute genauso ein gutes Auto wie es das gestern und vorgestern gewesen sei, sagte Merkel bei einer CDU-Veranstaltung im Saarland. Sie finde es perfide, dass Grüne und teilweise auch Sozialdemokraten so täten, als seien alle früheren Empfehlungen falsch, weil ein Unternehmen sich nicht an die Regeln gehalten habe. Damit bezog sie sich auf Aussagen, wonach Dieselfahrzeuge wegen des geringeren Kohlendioxid-Ausstoßes als umweltfreundliche Alternative gelten könnten. Seit dem Abgas-Skandal bei Volkswagen ist der Absatz von Dieselautos zurückgegangen. In einigen Städten wird über Fahrverbote diskutiert, in Stuttgart soll es ab 2018 für bestimmte Fahrzeuge gelten.