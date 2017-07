Fahrverbote für Dieselfahrzeuge sind aus Sicht des Verbands der deutschen Automobilindustrie der falsche Weg, um die Luftqualität zu verbessern.

VDA-Präsident Wissmann sagte in Berlin, den Verbrennungsmotor politisch abzuschalten, hielte er für einen schweren strategischen Fehler. Allgemeine Leitplanken und Preissignale seien hingegen in Ordnung. Gemeinsam mit dem Präsidenten des Ifo-Instituts, Fuest, verwies Wissmann auf eine Studie, nach der insgesamt 600.000 Arbeitsplätze in Deutschland direkt oder indirekt an der Entwicklung und am Bau von Diesel- und Benzinautos hängen. Fuest plädierte dafür, anstelle von Verboten eine "Konkurrenz der Technologien" zuzulassen.



Nach Bayern will auch Baden-Württemberg von Fahrverboten absehen, wenn ältere Dieselfahrzeuge nachgerüstet werden. Die bayerische Staatsregierung beschloss heute ein Maßnahmenpaket, das auch einen raschen Ausbau der E-Mobilität und die Förderung des Radverkehrs vorsieht.