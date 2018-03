Der Verfassungsrechtler di Fabio hat sich nach dem tödlichen Autounfall in den USA für hohe Standards autonomer Fahrsysteme ausgesprochen. Di Fabio war auch Vorsitzender der Ethikkommission automatisiertes Fahren.

Er sagte im Deutschlandfunk, die Syteme müssten eine signifikante Verbesserung im Vergleich zur Steuerung durch Menschen bringen. Die Technik habe die Möglichkeit, menschliches Fehlversagen zu minimieren. Sie sollte aber nicht dazu führen, dass die Steuerungsfähigkeit des Menschen übereilt aufgegeben werde. Tief im Inneren des Menschen gebe es eine Skepsis gegenüber dieser Technik. Jedes technische System könne an seine Grenzen stoßen.



Lenkradlose Autos seien vielleicht auf der Automobilmese eine große Verheißung. Für ihn seien sie aber auch ein Symbol für eine Rollenveränderung des Menschen. "Wir werden zu Mitfahrern." Di Fabio machte deutlich, dass die Vorgaben für Testfahrten in Deutschland höher sind als in Arizona, wo der Fahrdienstleister Uber testen ließ. In Deutschkand würde man automatisierte Fahrzeuge nur auf Teststrecken prüfen, sagte er.



Bundesverkehrsminister Scheuer hält an Tests für autonomes Fahren in Deutschland fest. Das Unglück sei tragisch, dennoch müssten die großen Chancen der digitalen Innovationen für die Mobilität genutzt werden, sagte der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". Ziel sei es, die Systeme präzise und alltagstauglich weiterzuentwickeln.



Der Wirtschaftsinformatiker Oliver Bendel von der Fachhochschule Westschweiz sagte im Deutschlandfunk, er sei dagegen, automatisiertes Fahren in Ballungsräumen zuzulassen. Städte seien zu komplex für Autos und die Menschen wären dann die "Versuchskaninchen".



Auch im Podcast "Der Tag" für den Dlf war das autonome Fahren gestern ein Thema - Ralf Krauter aus der Forschungsredaktion sprach dabei über die Frage, ob der jüngste Unfall in den USA eigentlich von einem "echten" Fahrer am Steuer hätte vermieden werden können.

