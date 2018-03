Bundesverkehrsminister Scheuer hält trotz des tödlichen Unfalls mit einem selbstfahrenden Auto in den USA an Tests für autonomes Fahren in Deutschland fest.

Das Unglück sei tragisch, dennoch müssten die großen Chancen der digitalen Innovationen für die Mobilität genutzt werden, sagte der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". Ziel sei es, die Systeme präzise und alltagstauglich weiterzuentwickeln. Das gelte für die Autobahn wie für Innenstädte, betonte Scheuer.



Bei dem Unfall im US-Bundesstaat Arizona hatte ein autonom fahrendes Auto des Fahrdienstleisters Uber eine Frau erfasst, die die Straße überqueren wollte. Das Unternehmen setzte daraufhin alle Tests aus.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.