In seiner 228. Sitzung hat der Deutsche Bundestag heute Änderungen zum Straßenverkehrsgesetz beschlossen, die das automatisierte Fahren regeln. 38 Minuten haben sich die Abgeordneten für die zweite und dritte Lesung dieses wichtigen Zukunftsthemas Zeit genommen. Die Aussprache fand in einem nur mäßig besetzten Plenum statt.

Und um die Bewertung gleich vorwegzunehmen: Es ist eben nicht das so viel gepriesene modernste Straßenverkehrsrecht der Welt beschlossen worden, sondern nur ein nachgebessertes Gesetz, aus dem eben kein handwerklich gutes Gesetz werden konnte.

Und das wird sich auswirken. So wird mit diesem Gesetz eben nicht die Arbeitsteilung zwischen Mensch und Computer beim Autofahren genau und differenziert geregelt. Nein, es bleibt bei schwammigen Bestimmungen, wie der, dass der Fahrer wahrnehmungsbereit sein müsse, wenn der Computer das Auto steuert. Oder dass für die Übergabe der Steuers vom Computer an den Menschen eine "ausreichende Zeitreserve" vorgesehen sein muss.

Es werden undifferenziert einfach alle Daten abgegriffen

Viel Stoff also für künftige gerichtliche Auseinandersetzungen über Haftungsfragen, wenn denn ein Unfall passiert ist und geklärt werden muss, ob die Zeitreserve ausreichend und der Fahrer wahrnehmungsbereit war. Um solche Fragen beantworten zu können, sollen alle fahrrelevanten Daten in einer Blackbox gespeichert werden. Das Gesetz beschränkt die Datensammelei im Auto also ausdrücklich nicht auf die Klärung der Frage: Wer hat das Auto zum Unfallzeitpunkt gefahren? Mensch oder Computer? Es werden undifferenziert einfach alle Daten abgegriffen. Mal schauen, wofür man die dann noch so brauchen kann.

Mit keinem Wort regelt das Gesetz Anforderungen an die Software, die künftig das Auto fahren soll. Stattdessen sprechen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und der CDU-Verkehrsexperte Steffen Bilger von einer Gleichstellung von Mensch und Computer beim Autofahren. Zu den technischen und ethischen Konsequenzen dieser Gleichstellung schweigen sie. Das Gesetz auch. Die extra einberufene Ethikkommission wird die Ergebnisse ihrer Beratungen erst im Juni vorlegen. Wohl deshalb hat der Gesetzgeber heute die ethischen Fragen ausgeklammert. Die Aussprache im Deutschen Bundestag hat eines deutlich gezeigt: Der Gesetzgeber hat keine klaren Vorstellungen von den technischen und ethischen Rahmenbedingungen für das automatisierte Fahren, erst recht nicht für das selbstfahrende Auto. Und das findet sich im Gesetz genauso wieder.