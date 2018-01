Spanien will verhindern, dass der abgesetzte katalanische Regionalchef Puigdemont erneut für das Amt kandidiert.

Die spanische Regierung hat beim Verfassungsgericht Beschwerde gegen die Nominierung Puigdemonts eingelegt. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Sáenz sagte in Madrid, als Flüchtiger sei Puigdemont nicht wählbar. Am kommenden Mittwoch soll in Katalonien ein neuer regionaler Regierungschef bestimmt werden. Parlamentspräsident Torrent hatte Puigdemont am Montag als einzigen Kandidaten präsentiert.



Gegen Puigdemont liegt ein Haftbefehl in Spanien vor. Er hält sich deshalb in Belgien auf. Sollte er wieder nach Spanien einreisen, droht ihm die Festnahme. Ihm wird vorgeworfen, mit dem Referendum über die Abspaltung Kataloniens und die Unabhängigkeitserklärung gegen die spanische Verfassung verstoßen haben.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.