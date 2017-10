Der Schriftsteller, Unternehmer und Mäzen, Roman Mari Koidl, hat Wähler von Rechtspopulisten als beschränkt kritisiert.

Das gelte nicht für alle, die beispielsweise für die AfD gestimmt hätten, sagte er im Deutschlandfunk. Auch seien es nicht alle Hartz-IV-Empfänger, die - Zitat - doof seien, schränkte Koidl weiter ein. Aber ihm gehe es "um den Tanz der Trottel", und das müsse müsse klar benennen. "Über einen Geisterfahrer würde man auch nicht sagen: 'Ach, interessante Richtung, das müssen wir uns jetzt mal näher ansehen.'" Ein Geisterfahrer sei als solcher zu benennen. Als demokratische, liberale und weltoffene Gesellschaft dürfe man solche politischen Wahlentscheidungen nicht einfach durchgehen lassen. Niemand profitiere so stark von der Internationalität und vom Welthandel wie Deutschland.



Koidl appellierte an Politik und Medien, Kommentaren und Äußerungen aus dem Internet weniger Platz einzuräumen. Das sei nur eine kleine, laute Minderheit. Social Media und Fake News seien nicht das Problem. Es werde überspitzt. Früher habe "der Trottel" das in der Kneipe erzählt und drei Leute hätten zugehört, jetzt seien es eben 300 auf einem Facebook-Account. Mehr seien es doch nicht. Das Problem seien die Medien, die solche Äußerungen wie ein Verstärker in die Welt hinausposaunten. Ein Tweet von Krethi und Plethi werde heutzutage von der Bild-Zeitung über Maybrit Illner und hart aber fair riesengroß der Welt präsentiert. Damit benachteilige man die Stillen, fügte Koidl hinzu. Die seien zwar immer im Nachteil, aber die Stillen seien nunmal in der Mehrheit. Koidl verwies auf den Bundestagswahlkampf mit den Worten, dort sei es doch letztlich immer nur um die AfD gegangen.



Er selbst werde nach diesem Gespräch im DLF morgen wieder hundert E-Mails voller Hass und entwürdigender Texte in seinem Postfach vorfinden. Das sei gegen die Meinungsfreiheit. Seine Meinung solle ja gerade durch solche Reaktionen beschnitten werden. Die meisten Menschen seien nicht diskursfähig, führte Koidl aus. Das müsse man auch lernen und den Schülern vielleicht das Prinzip von Argument, Gegenargument, Agrument beibringen.



Das vollständige Gespräch mit Roman Maria Koidl können Sie in der Sendung "Zwischentöne" nachhören.