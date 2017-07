Zwei zu Bewährungsstrafen verurteilte Kölner Autoraser müssen möglicherweise doch ins Gefängnis.

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Aussetzung der Strafen zur Bewährung aufgehoben und das Verfahren zurück an das Landgericht Köln verwiesen. Die Karlsruher Richter begründeten dies damit, dass die Angeklagten den Tod ihres Opfers zwar fahrlässig verursacht hätten. Das Rennen hätten sie aber vorsätzlich gefahren und damit die Gefahr durch ihre aggressive Fahrweise bewusst herbeigeführt. Das Landgericht hätte zudem bedenken müssen, wie sich eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung auf das allgemeine Rechtsempfinden der Bevölkerung auswirke.



Die Beschuldigten hatten sich im April 2015 ein spontanes Rennen in Köln geliefert. Bei einem Unfall war eine 19-jährige Studentin getötet worden. Die Kölner Richter verurteilten den Fahrer des Unfallwagens zu zwei Jahren und den zweiten Raser zu eindreiviertel Jahren Haft auf Bewährung. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung hatten das Urteil angefochten.