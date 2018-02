Die Autorin und Journalistin Jana Hensel kritisiert, dass von Ostdeutschen immer noch eine Anpassung an den Westen gefordert werde.

Auch in den Jahren seit dem Mauerfall seien im Osten ganz grundlegend andere Erfahrungen gemacht worden, sagte sie im Deutschlandfunk. Dennoch gelte Westdeutschland immer noch als Nenngröße, der sich die Ostdeutschen anzupassen hätten. Das seien viele Menschen in den neuen Bundesländern leid.



Hensel wies den Vorwurf zurück, in Ostdeutschland gebe es mehr Fremdenfeindlichkeit. Der Unterschied sei jedoch, dass sich Rassismus in den neuen Bundesländern auch gegen das demokratische System wende. Es sei ein Mittel, "gegen Angela Merkel, gegen 'die da oben' zu demonstrieren und gegen die Bundesrepublik zu kämpfen. "Der Rassist in Ostdeutschland geht auf die Straße." Das alles sei im Westen nicht der Fall.



Die Autorin sprach von "ganz anderen mentalen Gemengelagen" in den alten und neuen Bundesländern. "Wir haben viele Phänomene, die wir in Ost und West gleichermaßen finden, nur fühlen sie sich anders an, sie haben eine andere Identität und werden anders in diese Gegenwart hineingestellt", sagte Hensel.



Heute vor 28 Jahren, zwei Monaten und 26 Tagen ist die Mauer gefallen - das ist die gleiche Zeitspanne, wie der Grenzwall existierte.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.