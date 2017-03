In Autos auf deutschen Straßen sollen Computer künftig Fahrfunktionen übernehmen dürfen - der Mensch am Steuer muss aber jederzeit eingreifen können.

Das sieht ein Gesetzentwurf vor, der am Nachmittag vom Bundestag in Berlin mit den Stimmen der Großen Koalition verabschiedet wurde. Die Bestimmungen müssen noch den Bundesrat passieren. In der Vorlage heißt es, die Systeme müssten jederzeit zu übersteuern oder zu deaktivieren sein. Für Nachweise in Zweifelsfällen muss das automatisierte Fahrzeug über einen Datenspeicher verfügen, ähnlich der Blackbox bei Flugzeugen.



Das sehen Datenschützer kritisch. Die Opposition kritisiert außerdem, dass bei Unfällen nicht der Hersteller, sondern grundsätzlich der Halter des Fahrzeugs haften soll. Wie unsere Korrespondentin Tanja Oppelt vorab berichtete, soll eine Ethikkommission Antworten auf die vielen offene Fragen finden.