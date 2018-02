Der Autozulieferer Bosch will in seinem Werk in Bremen-Huchting einen Großteil der Stellen streichen.

Bis 2020 würden 240 Arbeitsplätze wegfallen, erklärte eine Firmensprecherin am Abend und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht des "Weser Reports". Die Zeitung hatte gemeldet, die bisherige Produktion werde nach Ungarn und Frankreich verlagert. Die Stammbelegschaft solle von 390 auf 150 Stellen reduziert werden. In Bremen-Huchting werden verschiedene Lenksäulen für Autos produziert. Nach Unternehmens-Angaben muss sich das Werk auf elektronisch verstellbare Lenksäulen spezialisieren, um wettbewerbsfähig zu werden. Der Standort verzeichne hohe Verluste.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.