Mit Bestürzung haben Kollegen und Fans auf den Tod des schwedischen DJs, Sängers und Produzenten Avicii reagiert.

"Mir fehlen die Worte", schrieb etwa der deutsche DJ Felix Jaehn auf Twitter. Der Franzose David Guetta twitterte, die Welt habe einen unglaublich talentierten Musiker verloren. Auch Madonna bekundete ihre Trauer - wie auch Hunderttausende Fans in den Sozialen Netzwerken. Der schwedische Prinz Carl Philip und seine Frau, Prinzessin Sofia, erklärten: "Er machte unsere Hochzeit mit seiner fantastischen Musik unvergesslich." Avicii hatte auf der Hochzeitsparty im Juni 2015 gespielt. Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven postete auf Instagram: "Er war einer von Schwedens größten Musikern der heutigen Zeit."



Tim Bergling, wie Avicii mit bürgerlichem Namen hieß, sei am Freitag in Maskat, der Hauptstadt des Oman, tot aufgefunden worden, teilte seine Sprecherin Ebba Lindqvist mit. Die Familie sei am Boden zerstört und bitte daher alle, das Bedürfnis nach Privatsphäre zu respektieren. Die Polizei in dem arabischen Staat vermutet laut einem Bericht des schwedischen Rundfunksenders SVT kein Verbrechen. Avicii galt als einer der erfolgreichsten Musikmixer der Elektropopbranche. Er arbeitete mit Chris Martin, Jon Bon Jovi, Robbie Williams und Madonna zusammen.

