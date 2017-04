Trotz des gewichtigen Titels "Life And Death" schwebt die mit Dämpfer gespielte Trompete wie durch einen schwerelosen Raum.

Der in New York lebende Künstler hatte mit seinem Quartett in der Provence die CD "Into the Silence" aufgenommen, eine bewegende Hommage an seinen verstorbenen Vater, der ihm und seinen beiden Geschwistern einst ermöglicht hatte, in Tel Aviv die beste nur mögliche Musikerziehung zu bekommen.

Mit der Musik im Kopf, die er im Studio in Pernes-les-Fontaines/Frankreich so wunderbar atmosphärisch realisiert hatte, traten Avishai Cohen und sein Quartett am 8. September 2016 in Hamburg auf.

Avishai Cohen Quartet

Avishai Cohen, Trompete

Yonathan Avishai, Piano

Barak Mori, Kontrabass

Nasheet Waits, Schlagzeug

Aufnahme vom 8.9.16 aus dem NDR/Rolf Liebermann Studio in Hamburg