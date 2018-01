Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Schäfer hat sich lobend über das Ergebnis der Sondierungen mit der Union geäußert.

Man müsse anerkennen, dass dabei mehr herausgekommen sei als erwartet, sagte er im Deutschlandfunk. Allerdings gebe es ein paar Knackpunkte, bei denen sich nichts bewegt habe - beispielsweise in der Steuerfrage. Schäfer betonte, bei möglichen Koalitionsverhandlungen werde es keinesfalls so sein, dass man das Sondierungsergebnis einfach nur noch unterschreibe. Er kritisierte permanente Angriffe aus CDU und CSU auf die Sozialdemokraten. Das schaffe kein Vertrauen.



Die SPD-Fraktionsvorsitzende Nahles äußerte sich optimistisch, dass es beim SPD-Sonderparteitag am nächsten Wochenende eine Mehrheit für eine Große Koalition geben werde. Im Deutschlandfunk warnte sie davor, das Ergebnis der Sondierungen mutwillig schlechtzureden. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet von der CDU schloss größere Nachverhandlungen aus. Einige Themen könnten aber noch präzisiert werden, erklärte er in Düsseldorf. Ähnlich äußerte sich der CSU-Vorsitzende Seehofer. Zugleich betonte er, er beobachte die Diskussion in der SPD mit Respekt und halte sie auch für normal.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.