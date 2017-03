Der scheidende Chef der Bundesagentur für Arbeit, Weise, hat die Agenda 2010 als Erfolg gelobt, sich aber darüber hinaus für einen Blick nach vorn ausgesprochen.

Im Interview der Woche des Deutschlandfunks sagte er, es sei immer wieder gut, Dinge in Frage zu stellen, Mängel zu erkennen und sie zu korrigieren. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung der Arbeitswelt wies Weise daraufhin, dass sich Berufe, Tätigkeiten, Arbeitsverträge und Arbeitsorte änderten. Junge Menschen machten das mit Begeisterung. Die Politik müsse sich überlegen, wie man das unterstützen könnte, sagte Weise.



Bei der Arbeitsvermittlung plädiert Weise für neue Denkansätze. Um Talente zu erkennen, dürfe man nicht immer auf Schulnoten oder Abschlüsse starren. Im Vordergrund müsse auch das Individuelle, das Finden in der Nische stehen.



Weise ist seit 2004 Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit. In der kommenden Woche wird er verabschiedet.