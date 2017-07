Der Ingeborg-Bachmann-Preis geht in diesem Jahr an den österreichischen Dramatiker Ferdinand Schmalz.

Die Jury in Klagenfurt würdigte ihn für seinen Text "mein lieblingstier heißt winter". Schmalz habe "nicht nur ein feines Gespür für Randlagen und Randfiguren, sondern auch für jene Leerstellen, in denen das Geheimnis ruhe", heißt es in der Laudatio. Schmalz hatte sich in dem Lesewettbewerb gegen 13 andere Autoren aus sechs Ländern durchgesetzt. Der Ingeborg-Bachmann-Preis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für deutschsprachige Gegenwartsliteratur.



Erstmals wurde im Rahmen des Wettbewerbs auch der Deutschlandfunk-Preis verliehen. Die mit 12.500 Euro dotierte Auszeichnung ging an den österreichisch-amerikanischen Schriftsteller John Wray für seine Geschwister-Erzählung "Madrigal".