Die EU-Staaten wollen den Abbau fauler Bank-Kredite im Wert von rund einer Billion Euro beschleunigen.

Die EU-Finanzminister beschlossen dazu in Brüssel einen Aktionsplan. Er sieht unter anderem vor, die Bankenaufsicht zu stärken und die Regeln zur Gründung sogenannter 'Bad Banks' zu vereinheitlichen. Bundesfinanzminister Schäuble forderte zudem, auch die Insolvenzregeln in den EU-Ländern für kleinere Banken zu harmonisieren. Die jüngsten Rettungsaktionen in Spanien und Italien hätten gezeigt, dass es hier zu große Unterschiede gebe, sagte der CDU-Politiker.