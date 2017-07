Der langjährige Kölner Erzbischof, Kardinal Meisner, ist tot.

Wie die katholische Deutsche Bischofskonferenz bestätigte, starb er im Alter von 83 Jahren während eines Urlaubs in Bad Füssing. Meisner war von 1989 bis 2014 Erzbischof von Köln und zuvor Bischof von Berlin.



Meisner mischte sich intensiv in gesellschaftliche Debatten ein. So kritisierte er die Gottvergessenheit in einer konsumorientierten Welt. Innerhalb der katholischen Kirche galt Meisner als Konservativer. Er lehnte das Frauenpriestertum ebenso ab wie eine Abschaffung des Zölibats. Für Kritik sorgte er 1998, als er die Abtreibungspille mit der Vernichtung von Leben während der Nazizeit verglich. Ablehnung fand auch seine Richtlinie für katholische Schulen von 2006, in der gemeinsame Feiern verschiedener Religionen untersagt wurden.