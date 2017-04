Bundeskanzlerin Merkel will die ostdeutschen Bundesländer weiter finanziell unterstützen.

Beim Treffen mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten in Bad Muskau sagte Merkel, seitens der Bundesregierung gebe es ein grundsätzliches Ja zur Verlängerung und Erweiterung struktureller Hilfen. Die Kanzlerin verwies darauf, dass die Wirtschaftskraft in den neuen Ländern bei knapp drei Vierteln des Westniveaus liege. Darauf müsse man mit besonderen Maßnahmen reagieren. Merkel betonte, eine gute Infrastruktur und schnelles Internet seien besonders wichtig. Bundesbildungsministerin Wanka kündigte bei der Konferenz ein neues Förderprogramm an. In den kommenden Jahren sollen strukturschwache Regionen in Ostdeutschland vom Bund mit 150 Millionen Euro zusätzlich unterstützt werden: Davon könnten beispielsweise Kooperationen von Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit kleinen und mittleren Unternehmen profitieren.



Die ostdeutschen Ministerpräsidenten unterstrichen bei dem Spitzentreffen in Bad Muskau noch einmal ihre Forderung nach weiterer Hilfe, auch über das Jahr 2020 hinaus. Sie verwiesen auf die schwächere Wirtschafts- und Steuerkraft. Der Aufholprozess sei noch lange nicht abgeschlossen.