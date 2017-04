Im ostsächsischen Bad Muskau beraten die Regierungschefs der ostdeutschen Länder über die künftige Förderung strukturschwacher Regionen.

Dabei geht es auch um die Angleichung der Rente sowie um Standortentscheidungen für Bundes- und EU-Institutionen. Sachsens Ministerpräsident Tillich forderte weitere Unterstützung. Der Aufholprozess der ostdeutschen Länder sei noch nicht gänzlich abgeschlossen, erklärte der CDU-Politiker im Bayerischen Rundfunk. Am frühen Nachmittag wird Bundeskanzlerin Merkel bei der Tagung erwartet. Bundesbildungsministerin Wanka kündigte ein neues Programm an, das in den nächsten Jahren etwa Kooperationen von Hochschulen mit kleinen und mittleren Unternehmen fördern solle. Dafür seien 150 Millionen Euro eingeplant, sagte die CDU-Politikerin der "Rheinischen Post". Zunächst sollten davon speziell ostdeutsche Regionen profitieren, ab 2020 dann alle strukturschwachen Gegenden in Deutschland.