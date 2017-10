Die Staatsanwaltschaft Traunstein hat Ermittlungen gegen sieben Bundeswehrangehörige wegen sexueller Belästigung, Volksverhetzung und Tierquälerei eingestellt.

Ein Sprecher teilte mit, die Vorwürfe gegen fünf Gebirgsjäger aus der Hochstaufen-Kaserne in Bad Reichenhall hätten nicht nachgewiesen werden können. Die Ermittlungen gegen zwei Bundeswehrangehörige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz seien gegen Zahlung einer Geldstrafe eingestellt worden. Die Beschuldigten sollen Mäuse mit Luftgewehren getötet haben.



Die Vorwürfe gegen die Gebirgsjäger waren Anfang des Jahres bekannt geworden. Ein Soldat eines unteren Dienstgrades hatte in einem Schreiben an das Bundesverteidigungsministerium erklärt, er sei von Kameraden und Vorgesetzten sexuell belästigt und genötigt worden.