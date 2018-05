Die Europäische Umweltagentur hat den Flüssen, Seen und Küsterngewässern in Deutschland eine gute Wasserqualität bescheinigt.

Nach dem jüngsten Bericht der Behörde erfüllten im letzten Sommer 98 Prozent der mehr als 2.000 untersuchten Badestellen die Mindeststandards für Badegewässer. In den meisten Fällen war die Qualität sogar ausgezeichnet. Lediglich acht Badestellen erfüllten nicht die nötigen Bedingungen. Für ihren Bericht untersucht die Umweltagentur die Belastung europäischer Gewässer mit Bakterien, die bei Menschen Krankheiten verursachen können. Am besten ist die Wasserqualität demnach in Luxemburg, Malta und Zypern.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.