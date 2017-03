Die Stadt Gaggenau in Baden-Württemberg hat einen für heute Abend geplanten Auftritt des türkischen Justizministers Bozdag abgesagt.

Zur Begründung erklärte die Gemeinde, aufgrund des überregionalen Medieninteresses sei ein großer Besucherandrang zu erwarten, für den die angemietete Festhalle nicht ausgelegt sei. Bozdag sollte nach Angaben der türkischen AKP auf der Veranstaltung für das von Staatschef Erdogan angestrebte Präsidialsystem werben. Die Stadt erklärte, ihr sei nicht bekannt, ob die Veranstaltung nun an einem anderen Ort stattfinde.



Der baden-württembergische Innenminister Wolf hatte den geplanten Auftritt kritisiert. Der "Heilbronner Stimme" sagte er, wenn der türkische Justizminister in Deutschland sei, solle er sich besser über Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit unterhalten. Die FDP-Landtagsfraktion und die Linke hatten die Landesregierung aufgefordert, den Auftritt Bozdags zu verhindern. Diese sah dafür aber keine rechtliche Handhabe.



Für Sonntagabend plant der türkische Wirtschaftsminister Zeybekci eine Rede in Köln.