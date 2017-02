Baden-Württemberg Fahrverbote in Stuttgart für viele Diesel ab 2018

Dicke Luft über dem Stuttgarter Kessel. (imago / Arnulf Hettrich)

In Stuttgart gelten ab 2018 Fahrverbote für viele ältere Dieselfahrzeuge.

Die grün-schwarze Landesregierung beschloss, dass bei Feinstaubalarm ab dem kommenden Jahr besonders belastete Straßen für Fahrzeuge gesperrt werden, die nicht die Abgasnorm Euro 6 erfüllen. Die Feinstaubwerte in der baden-württembergischen Landeshauptstadt sind deutlich zu hoch.



In einer Mitteilung der Landesregierung heißt es, die beschlossenen Maßnahmen basierten auf den Ergebnissen eines Gutachtens, das im Auftrag des Regierungspräsidiums zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität untersucht habe.



Stuttgart ist die erste deutsche Stadt, die Fahrverbote wegen Feinstaubs erlässt. Viele andere Städte stellen ähnliche Überlegungen an, weil es keine bundesweite Regelung gibt. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann, Grüne, erneuerte seine Forderung zur Einführung der sogenanten blauen Plakette für schadstoffarme Fahrzeuge. Verkehrsminister Dobrindt, CSU, lehnt das aber ab.