In Baden-Württemberg haben Atomkraftgegner gegen einen Castor-Transport auf dem Neckar protestiert.

Mehrere Menschen stiegen in Gundelsheim in den Fluss und hielten ein Transparent hoch. Nach Angaben des Bündnisses "Neckar Castorfrei" ketteten sich zudem Aktivisten an einer Brücke fest. Ein Spezialschiff mit drei Castorbehältern hatte heute früh vom stillgelegten Kernkraftwerk Obrigheim abgelegt. Ziel der Fahrt ist ein 50 Kilometer entferntes Zwischenlager in Neckarwestheim. Es ist die dritte von insgesamt fünf geplanten Fahrten mit je drei Castor-Behältern von Obrigheim.