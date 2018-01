Die Kandidatin für den Bundesvorsitz der Grünen, Baerbock, hat Vorwürfe der AfD zurückgewiesen, wonach die Partei in ihren parlamentarischen Rechten beschnitten wird.

Das sei - Zitat - "totaler Quatsch", sagte Baerbock im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Stattdessen müsse sich die Partei auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen und entsprechende Bewerber für Parlamentsgremien aufstellen. Die Bundestagsabgeordnete ergänzte mit Blick auf die gescheiterte Wahl von AfD-Kandidaten, auch Politiker von Grünen und Linken hätten in der Vergangenheit nur eine ganz knappe oder gar keine Mehrheit erhalten.



Der AfD-Politiker Reusch hatte im Parlament zu wenige Stimmen für einen Einzug in das parlamentarische Gremium zur Kontrolle der Geheimdienste erhalten. Gescheitert ist auch der AfD-Kandidat für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten, Glaser. Als Reaktion darauf hatte die Fraktion am späten Donnerstagabend für einen Abbruch der Bundestags-Debatte gesorgt.

