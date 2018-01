Trotz der Niedrigzinsen besteht für Kunden von Lebensversicherungen laut Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht derzeit kein Anlass zur Sorge.

Der Druck auf die Branche sei in den vergangenen Jahren sehr groß geworden, sagte der Exekutivdirektor der Versicherungsaufsicht bei der Bafin, Grund, im Deutschlandfunk. Aber für den Moment könne er sagen, dass "die Unternehmen kurz- bis mittelfristig ihre Versprechen erfüllen können". Man müsse allerdings abwarten, wie sich die Zinsen auf Dauer entwickelten.



Der Experte gab auch Entwarnung angesichts von Berichten, dass Versicherer über den Verkauf von Altverträgen in der Lebensversicherungssparte an Finanzinvestoren nachdächten. Grund betonte, im Moment sei davon nur ein Marktanteil von drei Prozent betroffen. Man könne daher nicht von einem Trend sprechen.



Für einen solchen Verkauf habe der Gesetzgeber sehr hohe Hürden aufgestellt. "In der Regel werden nicht die Bestände verkauft." Der Wechsel erfolge vielmehr durch einen Inhaberwechsel. "Das heißt: Der Lebensversichererer aus einem Konzern heraus wird an einen anderen Investor, an einen anderen Aktionär verkauft. Der Rechtsträger, die Lebensversicherungsgesellschaft, bleibt also Vertragspartner des Kunden."



Grund räumte ein, dies sei für die Verbraucher dennoch ein Einschnitt. Die Verträge für Lebensversicherungen liefen zum Teil über mehrere Jahrzehnte und seien Bestandteil der Altersversorgung. Wenn dann der Vertragspartner nach einem solchen Inhaberwechsel nicht mehr Teil der vom Kunden ausgesuchten Versicherungsgruppe sei, könne das für den Einzelnen eine ungewollte Überraschung sein.



Deshalb auch sei ein solcher Inhaberwechsel nur unter Mitwirkung der Bafin möglich, erläuterte Grund. Die Bafin überzeuge sich davon, dass der Wechsel "ordnungsgemäß, seriös und auch sicher" erfolge. Das Kriterium der Aufsichtsbehörde sei, dass die Belange der Versicherten auch in der neuen Situation langfristig gewahrt blieben. "Vertragliche Garantien bleiben unverändert bestehen."

Diese Nachricht wurde am 11.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.